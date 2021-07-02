أخبار عاجلة

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مذيع عربي يظهر بقميص على الهواء ويوجه رسالة..

Print
مذيع عربي يظهر بقميص الزمالك على الهواء ويوجه رسالة.. فيديو مذيع عربي يظهر بقميص على الهواء ويوجه رسالة..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاجأ المذيع الكويتي عبدالعزيز عطية، جماهيره ومتابعيه على تويتر، بالظهور مرتديًا قميص نادي خلال تقدميه حلقة الخميس من برنامج «الديربي» المذاع عبر قناة atv الكويتية.

وظهر المذيع الكويتي بالرداء الأيبض في نشره على موقع التغريدات القصيرة «تويتر معلقًا: شكلي منوّر بقميص الزمالك».

ونشر عطية مقطعًا أخر يوجه خلاله الشكر لرابطة جماهير الزمالك في الكويت والتي أهدته قميص النادي الذي ينتمي له، مطالبًا نادي الزمالك بدعم رابطة النادي في الكويت.

ولقى الفيديو استحسان جماهير الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق المتابعون: «كل ما هو جميل زملكاوي».

عبدالعزيز عطية: شكلي منوّر بقميص الزمالك ????#الديربي pic.twitter.com/NAet0keKiX

— برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

صفقات الأهلى الجديدة 2021.. محمود الخطيب يضم الصفقة الثانية من الزمالك رسميا .. صور

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

تردد قناة نادي الزمالك الجديد على النايل سات

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

مجاهد عن موعد مباراة أسوان والزمالك: لضغط الأبيض في المباريات مثل الأهلي

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري

الزمالك يهدد الجبلاية ويدعو لاجتماع طارئ بسبب الدوري