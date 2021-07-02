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فاجأ المذيع الكويتي عبدالعزيز عطية، جماهيره ومتابعيه على تويتر، بالظهور مرتديًا قميص نادي الزمالك خلال تقدميه حلقة الخميس من برنامج «الديربي» المذاع عبر قناة atv الكويتية.

وظهر المذيع الكويتي بالرداء الأيبض في فيديو نشره على موقع التغريدات القصيرة «تويتر معلقًا: شكلي منوّر بقميص الزمالك».

ونشر عطية مقطعًا أخر يوجه خلاله الشكر لرابطة جماهير الزمالك في الكويت والتي أهدته قميص النادي الذي ينتمي له، مطالبًا نادي الزمالك بدعم رابطة النادي في الكويت.

ولقى الفيديو استحسان جماهير الزمالك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلق المتابعون: «كل ما هو جميل زملكاوي».

عبدالعزيز عطية: شكلي منوّر بقميص الزمالك ????#الديربي pic.twitter.com/NAet0keKiX

— برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW)