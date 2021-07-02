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هل الرجال أكثر ميلا للأعمال المنزلية من النساء؟ استبيان على يثير الجدل

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هل الرجال أكثر ميلا للأعمال المنزلية من النساء؟ استبيان على يثير الجدل هل الرجال أكثر ميلا للأعمال المنزلية من النساء؟ استبيان على يثير الجدل

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أظهرت صورة التقطت مما يبدو أنها نشرة تبثها «إم إس إن بي سي» تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الرجال أكثر ميلا للقيام بالأعمال المنزلية من النساء، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة أن الاستفتاء منسوب لمؤسسة «جالوب» الأمريكية المعنية بالتحليلات والاستشارات.

وحسبما يتضح من الاستبيان المنشور فإن 58% من الرجال يميلون إلى القيام بأعمال الغسيل مقابل 13% من النساء، كما يميل 51% من الرجال إلى تنظيف المنزل مقارنة بـ 9% من النساء، ويميل 50% من الرجال إلى القيام بمهام رعاية الطفل بشكل يومي مقارنة ب 7% فقط من النساء. أما أعمال التسوق الخاصة بشراء الخضر والفاكهة فأوضح الاستبيان أن 45% من الرجال لا يمانعون القيام بتلك المهمة مقابل 18% من النساء، وكذلك يميل 42% من الرجال للقيام بمهمة غسل الأطباق مقابل 19% من النساء.

وأخذ رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتفاعلون مع المنشور ويسخرون من محتواه، ومن بينهم حساب يحمل اسم (Brandi Marios) الذي كتب «على أي كوكب يحدث هذا؟» فيما كتب حساب آخر يحمل اسم (Nicole Love) «أعتقد أن هذا مجرد كذبة كبيرة». والواقع أن حكم أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك كان صحيحاً، فالمنشور تم وضع علامة به من قبل «فيس بوك» نفسه، ضمن الحملة التي يشنها لمحاربة الأخبار المضللة والكاذبة.

والحقيقة أن نتائح استبيان «جالوب» التي تعود في الأصل لعام 2019، ونشرت على الموقع الإلكتروني للشركة في يناير عام 2020، تم التلاعب بها وتبديلها. ووفق النتائج الرسمية التي نشرها جالوب، قالت 58% من النساء أنهن يميلن إلى القيام بأعمال غسيل اللملابس مقابل 13% من الرجال، وأن 51% من النساءأكثر ميلا لتنظيف المنزل مقارنة بـ 9% من الرجال، وهكذا حاول موقع التحقق من الأخبار الكاذبة «بوليتفاكت» التواصل مع شبكة «إم إس إن بي سي» للتحقق منهم عن سبب نشر هذه البيانات خاصة وأن النتائج التي نشرها «جالوب» عن الاستبيان الذي أجراه تؤكد أن النساء في الولايات المتحدة تحديدا أكثر ميلا للقيام بالأعمال المنزلية، ولكن دون جدوى، وبالتالي تم تصنيف الخبر باعتباره خبر مضلل.

المصرى اليوم

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