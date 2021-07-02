«زى النهارده» وفاة الإمبراطورة فوزية شقيقة الملك فاروق 2 يوليو 2013

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الأميرة فوزية هي ابنة الملك فؤاد الأول، من الملكة نازلى، وهى شقيقة الملك فاروق، وقد وُلدت في 5 نوفمبر 1921 بقصر رأس التين بالإسكندرية، وهى الإمبراطورة لاحقًا، بعد زواجها من ولى عهد إيران، محمد رضا بهلوى، الذي صار إمبراطورًا في 1941، وتم زواجهما في 16 مارس 1939 في القاهرة، وبعد سفرها إلى إيران تم الاحتفال بالزفاف مرة أخرى في طهران، وبعد عامين من زواجها تقلد زوجها، محمد رضا مقاليد الحكم بعد الغزو الروسى البريطانى لإيران، والذى أجبر أباه على التنازل عن العرش ومغادرة إيران، وقد استمر زواجها من رضا بهلوى حتى 1948حيث وقع بينهما الطلاق، وكانت في 27 أكتوبر 1940 قد أنجبت من الشاه ابنتهما الوحيدة، الأميرة شاهيناز بهلوى. وكانت أزمة سياسية قد وقعت بين مصر وإيران بسبب هذا الطلاق، بعد إصرارشقيقها، الملك فاروق، على الطلاق، ورفضه عودتها إلى إيران، وفى مارس 1949 تزوجت العقيد إسماعيل شيرين، وهو ابن عم بعيد للأسرة، كما كان آخر وزير للحربية والبحرية في مصرقبل ثورة 23 يوليو، وأنجبا «نادية» في 1950، والتى تزوجت الفنان يوسف شعبان لعدة سنوات، ثم حدث الانفصال بينهما، كما أنجبا «حسين» في 1955 وقد ظلت «فوزية» مقيمة في الإسكندرية، ولم تغادرها بعد قيام ثورة الضباط الأحرار إلى أن تُوفيت «زى النهارده» في 2 يوليو 2013 عن 91 عامًا، وكانت جنازتها في 3 يوليو في القاهرة، وتم دفنها بجانب زوجها الثانى، إسماعيل شيرين.