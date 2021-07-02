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رمضان صبحي يستفز جماهير الأهلي بعد خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز.. وصور

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احتفل رمضان صبحي، نجم بيراميدز، بشكل هستيري بالتعادل مع مضيفه الأهلي (2-2)، مساء الخميس، في ختام الجولة 27 للدوري المصري الممتاز. وجاءت فرحة رمضان صحبي بهدف التعادل لفريقه بطريقة هيسترية استفزت جماهير الأهلي خاصة وأنه من أنباء التتش.

رمضان صحبي يحتفل بهدف التعادل

كان بيراميدز سجل هدف التعادل عنن طريق إريك تراوري في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مستغلا الخطأ الفادح الذي وقع فيه محمد الشناوي حارس الأهلي.

المصرى اليوم

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