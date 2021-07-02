الحلفاوي للاعبي الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز: تستاهلوا

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وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة للاعبي فريق كرة القدم بنادي الأهلي، بعد التعادل في مباراة أمس الخميس، والتي اقيمت بين فريق الأهلي وفريق بيراميدز، ضمن مبارات الدوري الممتاز، قائلا: «تستاهلوا.. فعلا تستاهلوا ماينفعش بالدلع ده تطلعوا كسبانين.. عيب جدا اللي حصل ده»

فيما وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة أخرى للفريق قائلا:" مش مهم.. عندنا منه ٤٢. المهم بطولة أفريقيا. ومش مشكلة لو راح لغيرنا. بس ما يطيرش بإيدينا.

المهم بطولة أفريقيا. ومش مشكلة لو راح لغيرنا. بس ما يطيرش بإيدينا.

نعمل اللي علينا. ومش هنزعل مع ضغط المباريات بسبب البطولة الأفريقية لو ما خدناهوش. الاستهتار هوه اللي يزعلنا.