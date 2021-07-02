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سلوى بكر: «مسرح زوبة» مجموعة قصصية عن تداخل الحياة الخاصة مع الهموم العامة

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سلوى بكر: «مسرح زوبة» مجموعة قصصية عن تداخل الحياة الخاصة مع الهموم العامة سلوى بكر: «مسرح زوبة» مجموعة قصصية عن تداخل الحياة الخاصة مع الهموم العامة

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استضاف محور ملتقي الكتب بالمنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الروائية سلوى بكر، والتى فازت مؤخرا بجائزة الدولة للأداب.

وتحدثت بكر عن أخر أعمالها الابداعية، مجموعتها القصصية «مسرح زوبة»، والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب.

وقالت بكر إن مجموعتها القصصية تعد تأملا في حياتنا الاجتماعية والسياسية والقيم السائدة في مجتمعنا، وأنها أيضا محاولة للبحث في متغيرات حدثت في المجتمع المصري وأدت إلى تغير في العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية.

وأضافت سلوى بكر، أنها اختارت عنوان المجموعة باسم قصة «مسرح زوبة» وهى عبارة عن لقاء أسرتين من الأسر المصرية البسيطة، لقاء إنسانيا دافئا مليئا بالحب وبالفضفضة وبالحديث عن الهموم المتشابكة والمتداخلة مع الهموم الوطنية والمجتمعية العامة، فإحدى السيدتين من نساء الأسرتين تشكو لصديقتها من أن زوجها سوف يترشح في انتخابات مجلس الأمة.

وتدور القصة حول التداخل بين العام والخاص، بين الهموم الذاتية شديدة الإنسانية والهموم العامة، التي كان يعيشها الناس في زمن ولحظة من لحظات تاريخهم الوطني.

ولفتت سلوى بكر إلى أن هذه المجموعة تطوف في العديد من المحطات، التي عاشها المصريون منذ أواسط القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، مؤكدة أنها من حين لآخر تحب العودة لكتابة القصة القصيرة بعد الرواية، لأن القصص القصيرة تحقق متعة خاصة عند كتابتها.

المصرى اليوم

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