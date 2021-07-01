أخبار عاجلة

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى -
بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى» -
أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض -
الاتحاد الإنجليزي: ندين بشدة جميع أشكال التمييز على مواقع التواصل الاجتماعي -
«أرسنال» يتعاقد مع ظهير «بنفيكا» -
«ريال مدريد» يتفق مع «بنزيما» على تجديد عقده -
صفقة تبادلية بين «أتلتيكو مدريد» و«برشلونة» -
وزير الري يلتقي مدير «أكساد».. ويستعرض دور الوزارة في ترشيد استهلاك المياه -
العالم يحتفل بـ«ميسى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أحمد الفيشاوي يكشف كواليس الصلح مع عمرو أديب بعد 4 أعوام

Print
أحمد الفيشاوي يكشف كواليس الصلح مع عمرو أديب بعد 4 أعوام أحمد الفيشاوي يكشف كواليس الصلح مع عمرو أديب بعد 4 أعوام

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره، صورة أثناء حضوره لمشاهدة فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، مؤكدا تصالحه مع الاعلامي عمرو اديب بعد ازمتهم الاخيرة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.

ونشر أحمد الفيشاوي الصور عبر «إنستجرام» :«أمبارح حضرنا فيلم مش انا وانبسطنا جداَ وانا فرحت اني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي والمنتج الفنان احمد الدسوقي وكمان انا وعمرو اديب خدنا بعض بالحضن في ليله من الحب والود وأكيد السينما»

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ريتسا» ويشارك في بطولته بجانب محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، كل من عائشة بن أحمد وأمير المصرى ومي الغيطي ومريم الخوشت وكارولين عزمي، من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري ومن المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

الحكومة تتبنى استراتيجية التحول لمجتمع رقمى وتشجيع الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

بكين: العقوبات الأمريكية على شركات صينية «قمع غير منطقى»

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض

أفلام مهرجان «كان» تخاطب المرأة من بوابة التحرش والإجهاض