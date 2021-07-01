أحمد الفيشاوي يكشف كواليس الصلح مع عمرو أديب بعد 4 أعوام

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره، صورة أثناء حضوره لمشاهدة فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، مؤكدا تصالحه مع الاعلامي عمرو اديب بعد ازمتهم الاخيرة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عام 2017.

ونشر أحمد الفيشاوي الصور عبر «إنستجرام» :«أمبارح حضرنا فيلم مش انا وانبسطنا جداَ وانا فرحت اني قابلت أصدقاء عمري تامر حسني البطل الفولاذي والمنتج الفنان احمد الدسوقي وكمان انا وعمرو اديب خدنا بعض بالحضن في ليله من الحب والود وأكيد السينما»

وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ريتسا» ويشارك في بطولته بجانب محمود حميدة وأحمد الفيشاوى، كل من عائشة بن أحمد وأمير المصرى ومي الغيطي ومريم الخوشت وكارولين عزمي، من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري ومن المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي.