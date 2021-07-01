بسبب التنمر على لهجته.. حبس عامل متهم بقتل زميله في أحد مطاعم الغردقة

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قرّرت نيابة الغردقة، برئاسة المستشار حسن عادل، حبس عامل بأحد المطاعم 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة قيامه بقتل زميله بطعنه بسكين بسبب مشاجرة بينهما، مع مراعاة التجديد في المواعيد المقررة، وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليه.

وأكد المتهم في أقواله أن زميله في العمل بالمطعم كان دائم التنمر على لهجته، وحدثت مشادة كلامات كثيرة سابقة «ولكن في المرة الأخيرة كان تشابكا بالأيدي، وعلى أثرها قمت بإحضار السكين مطبخ المطعم وسددت له طعنة في القلب أودت بحياته».

كان أحد المنتجعات السياحية الشهيرة شمال الغردقة، شهد أول جريمة قتل منذ إنشائه قبل ٣٠ عامًا بسبب مشاجرة بين عاملين بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المارينا، وانتقل على الفور رجال البحث الجنائى، وتم القاء القبض على الجاني، بعد فراره من موقع الحادث، فيما انتقلت النيابة لمعاينة الجثة، وموقع الجريمة، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث، بمقتل أحد العاملين بمطعم سياحى بمنتجع سياحي شهير، وذلك على خلفية مشاجرة بينة وبين زميل له بسبب خلافات بينهما.

وتبين قيام المتهم بطعن المجني عليه البالغ من العمر «25 سنة- عامل»، ويدعى أحمد محمد فؤاد عباس، من محافظة قنا، وذلك بطعنة نافذة بالقلب، فارق الحياة بالمستشفي متأثرا بجروحة بعد فشل محاولة إنقاذه، وفر الجاني هاربًا من موقع الجريمة، وتم إلقاء القبض عليه بمعرفة المباحث، قبل الخروج من المنتجع.

وانتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى، التي قامت بضبط الجاني، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة، وأسباب المشاجرة التي أدت لجريمة القتل.

وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وقررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسماع شهود الواقعة وتفريغ كاميرات المطعم.