«التخطيط»: 62 مركزًا تكنولوجيًا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قامت بتدبير 62 مركزا تكنولوجيا متنقلا تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين، وتم بالفعل تسليم تلك المراكز للجهات والتعاون في تشغيلها، مؤكدةً أن الهدف من تلك المراكز هو تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل حصولهم على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى.

وكانت سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمة المواطنين بالمحافظات قد شاركت في موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، والتى تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمس. ويأتى هذا في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهات الدولة المختلفة وفى إطار مبادرة «حياة كريمة» والجهود التي تبذلها الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في شتى مجالات العمل والبناء.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصرى، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم البدء بـ32 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة التنمية المحلية تقدم كل خدمات المحليات، وعدد 20 مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل لوزارة العدل تقدم كل خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى 10 مراكز نموذجية متنقلة لوزارة الداخلية تقدم خدمات الأحوال المدنية، ومخطط تدبير عدد 100 مركز في العام المالى 2022/2021.

يُذكر أنه شارك في اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» 8 سيارات كعناصر من تلك السيارات المجهزة موزعة على 3 مراكز تكنولوجية متنقلة لصالح وزارة التنمية المحلية، و3 سيارات مكتب شهر عقارى وتوثيق متنقل لصالح وزارة العدل، وعدد 2 مركز نموذجى متنقل لصالح وزارة الداخلية.