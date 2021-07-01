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عصام مرعي: التدريب في بالعلاقات.. وأحتاج للحصول على فرصة

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عصام مرعي: التدريب في مصر بالعلاقات.. وأحتاج للحصول على فرصة عصام مرعي: التدريب في بالعلاقات.. وأحتاج للحصول على فرصة

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أكد عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن التدريب في ، يعتمد فقط على العلاقات.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «للأسف التدريب في مصر يعتمد على العلاقات وليس على الكفاءة الفنية».

وأضاف: «أحتاج فقط للحصول على فرصة في مجال التدريب مع أندية في الدوري الممتاز، هناك مدربون قدموا أداء مميزا هذا الموسم بعد حصولهم على فرصة».

وتابع: «للأسف هناك بعض وكلاء اللاعبين، هم من يتحكمون في تولي بعض المدربين تدريب أندية في الدوري الممتاز، لعلاقتهم القوية مع روؤساء الأندية».

المصرى اليوم

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