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أكد عصام مرعي، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن التدريب في مصر، يعتمد فقط على العلاقات.

وقال عصام مرعي، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «للأسف التدريب في مصر يعتمد على العلاقات وليس على الكفاءة الفنية».

وأضاف: «أحتاج فقط للحصول على فرصة في مجال التدريب مع أندية في الدوري الممتاز، هناك مدربون قدموا أداء مميزا هذا الموسم بعد حصولهم على فرصة».

وتابع: «للأسف هناك بعض وكلاء اللاعبين، هم من يتحكمون في تولي بعض المدربين تدريب أندية في الدوري الممتاز، لعلاقتهم القوية مع روؤساء الأندية».