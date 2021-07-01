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عودة أكثر من 44 ألف نازح لمناطقهم الأصلية بغرب دارفور

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عودة أكثر من 44 ألف نازح لمناطقهم الأصلية بغرب دارفور عودة أكثر من 44 ألف نازح لمناطقهم الأصلية بغرب دارفور

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أكدت منظمة الهجرة الدولية أن 44500 نازح دخلوا منطقة «الجنينة» غربي السودان المتاخمة للحدود مع دولة تشاد نتيجة للنزاعات التي كانت تجري منذ بداية عام 2021 في مناطق مختلفة داخل وحول الجنينة بولاية غرب دارفور، وقد عادوا إلى أماكنهم الأصلية خلال الأسابيع القليلة الماضية.


وأفادت المنظمة في بيان اليوم أن هناك انخفاضا بنسبة 30 % في عدد النازحين القادمين إلى الجنينة وما حولها في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو من العام نفسه، مما يؤكد عودة النازحين إلى مواقعهم الأصلية مع استقرار الوضع الأمني، مشيرةً إلى أن منطقة الجنينة وما حولها استقبلت أكثر من 105 آلاف نازح .

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