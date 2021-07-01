ثروت عكاشة طالب بتأسيسه و«القلماوي» نفذت الفكرة.. جولة جديدة لمعرض الكتاب تحت شعار «في القراءة حياة»

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدورة رقم 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الأربعاء. وبدأ المعرض عام 1969، حين قرر وزير الثقافة ثروت عكاشة، في ذلك الوقت، الاحتفال بعيد القاهرة الألفى، ثقافيًا، بطريقة جديدة، فطلب من الكاتبة والباحثة سهير القلماوى الإشراف على تنظيم أول معرض للكتاب.

وحملت الدورة 50 من معرض القاهرة للكتاب في 2019 اسم ثروت عكاشة، وله ما يزيد على 40 مؤلفًا من الكتب والموسوعات الفنية، منها ترجمة للشاعر جبران خليل جبران، بينما القلماوى هي واحدة ممن شكلت الكتابة والثقافة العربية، من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة، التي كانت تقودها، ليس هذا فقط بل كانت من السيدات الأوليات اللواتى ارتدن جامعة القاهرة، وفى عام 1941 أصبحت أول مصرية تحصل على الماجستير والدكتوراة في الأدب العربى.

وفي 22 من يناير عام 1969، كان اليوم الأول للمعرض، ودعت، حينها، الثقافة المصرية عددًا من الدول للمشاركة، وبالفعل كان عدد المشتركين في المعرض الدولى للكتاب، خلال هذا العام لا يتعدى 5 دول أجنبية، يمثلها 100 ناشر يشغلون مساحة عرض 2000 متر مربع.

مدبولى خلال افتتاح معرض الكتاب

عاماً بعد عام زادت شهرة معرض القاهرة الدولى للكتاب، ولم يقتصر دور المعرض على عرض الكتب في فروع المعرفة المختلفة، بل تحول إلى مناسبة ثقافية يشترك فيها كبار رواد الفكر والأدب والفن عن طريق تنظيم ملتقى فكرى وثقافى عام 1982.

وفقاً للهيئة العامة للكتاب، منذ عام 1969 حتى 1983 أقيم المعرض الدولى للكتاب بأرض المعارض الدولية في الجزيرة، ثم انتقل المعرض إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر، اعتبارا من المعرض الدولى السادس عشر للكتاب عام 1984.

مع نجاح المعرض عاماً بعد عام، تفرعت معارض كتب أخرى متخصصة، مثل معرض القاهرة الدولى لكتب الأطفال، الذي بدأ سنة 1984 ويقام في شهر نوفمبر من كل عام.

مدبولى خلال افتتاح معرض الكتاب

معرض الكتاب والرؤساء

يحظى المعرض باهتمام رئاسى، وهناك صورة تم توثيقها للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، داخل المعرض وأمام أحد الأجنحة الثقافة، وفى عهد الرئيس الراحل أنور السادات تغيب عن الافتتاح، فيما حرصت السيدة الأولى، حينها، جيهان السادات عن افتتاح الدورة الثالثة عشرة للمعرض.

كما حرص الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، على المشاركة في افتتاح المعرض، سنوات عديدة، طوال حكمه، ما بين سنة 1986 إلى 2010.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على افتتاح معرض الكتاب في نسخته الـ 50، بجانب دعمه الدائم والمستمر له وللثقافة المصرية.

مدبولى خلال افتتاح معرض الكتاب

الدورة رقم 52

تعتبر الدورة رقم 52 من معرض الكتاب مختلفة تماما، بسبب تغيير موعدها، إثر ما فرضته الحكومة من إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ الدورة الحالية، خلال الفترة ما بين 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار «فى القراءة حياة».

وقالت وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم: «تشهد الدورة الحالية زيادة عدد أيام المعرض عن كل عام، ليصل إلى 15 يومًا بدلًا من 12، حرصًا على دعم صناعة الكتاب والنشر».

ولأول مرة، خلال العام الجارى، يطبق نظام الحجز الإلكترونى، تيسيرا على رواد المعرض، حسب الطاقة الاستيعابية المقررة، وفقاً لتطبيق التباعد الاجتماعى، ومنع التكدس والازدحام للحد من انتشار فيروس كورونا.

مدبولى خلال افتتاح معرض الكتاب

يشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، وتعتبر الدورة الأكبر، بشأن عدد الناشرين المشاركين في الفعاليات، بواقع 7 دول إفريقية هي: السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، و12 دولة آسيوية هي: العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي: صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

تتضمن فعاليات معرض الكتاب هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك»، الذي سيخصص ركنًا خاصًّا سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا دعماً للثقاقة وتشجيع أكبر عدد على القراءة.

وكشفت وزارة الثقافة أن جميع أنشطة المعرض افتراضية منعاً للتجمعات وسيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض، عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهنى واجتماعات مديرى معارض الكتاب، وتتضمن الدورة الحالية منصة رقمية تستهدف توفير لمن تحول ظروفه دون الذهاب إلى المعرض إمكانية متابعته عن بُعد.

وقد وفرت وزارة الثقافة عددا من وسائل المواصلات لنقل المواطنين إلى المعرض، من خلال:

خط ١: عبدالمنعم رياض – رمسيس – عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط ٢: دوران شبرا – ش شبرا – أحمد حلمى – ش رمسيس – عباسية – نادى السكة – جامعة الأزهر – محور المشير – معرض الكتاب.

خط ٣: النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والأمل – معرض الكتاب.

مدبولى خلال افتتاح معرض الكتاب

خط ٤: الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحى السابع – حى السفارات – معرض الكتاب.

خط ٥: ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – قصر العينى – السيدة عائشة – الأوتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب.

خط ٦: صقر قريش – كارفور المعادى – نادى وادى دجلة – الطريق الدائرى – محور المشير – معرض الكتاب.

خط ٧: المظلات – سراى القبة – روكسى – السبع عمارات – الحى الثامن – الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب.

بالإضافة إلى خطوط عابرة بمحور المشير تمر بمعرض الكتاب، وهى:

خط ٨: أحمد حلمى – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط ٩: عبدالمنعم رياض – معرض الكتاب – الجامعة الأمريكية.

خط ١٠: شرق شبرا الخيمة – معرض الكتاب – التجمع الثالث.

خط ١١: بولاق الدكرور – معرض الكتاب – التجمع الثالث.