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الفنانة المغربية هدى مجد: سعيدة بنجاح «ماما حامل» مع ليلى علوي

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الفنانة المغربية هدى مجد: سعيدة بنجاح «ماما حامل» مع ليلى علوي الفنانة المغربية هدى مجد: سعيدة بنجاح «ماما حامل» مع ليلى علوي

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تشارك الفنانة المغربية هدى مجد في مسلسل «إجازة مفتوحة»، تجسد خلاله دور زوجة الفنان هشام إسماعيل، وتحدث الكثير من المفارقات الدرامية فيما بينهما، إذ يناقش المسلسل بعض المشاكل الاجتماعية خاصة القضايا الزوجية التي تحدث في العائلات.

وقالت هدى مجد إن الشخصية التي تجسدها في المسلسل جديدة عليها تماما، ولم تجسدها من قبل، موضحة أنها تحمست للسيناريو منذ أن قرأته، وكذلك للشخصية التي تؤديها، وتحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية، مؤكدة أن هذه النوعية من الأعمال تجذب الجمهور بشكل كبير، خاصة أن العمل من نوعية دراما الـ40 حلقة.

وأشارت «هدى» إلى أن المسلسل يضم نخبة من النجوم منهم شريف منير، ولقاء الخميسى، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبوزيد، وهشام إسماعيل، والعمل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى. من جهة أخرى، أعربت «هدى» عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها في فيلم «ماما حامل»، مؤكدة أن مشاركة النجمة ليلى علوى فخر لها، خصوصا أنها صاحبة تاريخ سينمائى مشرف، وأوضحت أنه رغم بساطة الدور كضيف شرف إلا أنها تعتز به جدا، موجهة الشكر لكل صناع الفيلم ومخرجه محمود كريم.

فيلم «ماما حامل» من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الإتربى، سليمان عيد، شريف دسوقى، إيمان السيد، بدرية طلبة وياسمين كساب وعلاء زينهم.

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