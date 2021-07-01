انطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل «Gangs of London»

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بدأ الممثل المصرى البريطانى فادى السيد في تصوير مشاهده بالموسم الثاني من مسلسل «Gangs of London» مؤخرًا، حيث يشارك في بطولة هذا الموسم من المسلسل، بعدما حقق الموسم الأول نجاحاً ملفتاً، ولاقى ردود فعل إيجابية واسعة من متابعيه عبر أنحاء العالم.

ويدور المسلسل عن التشتت والتمزق الذي تعرضت له لندن إثر الصراعات الدموية بين عصاباتها ومجرميها عقب اغتيال رئيس أقوى عائلة إجرامية في المدينة.

المسلسل من إبداع جاريث إيفانز، صاحب سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة «The Raid»، وبطولة البريطانيين «راي بانثاكي» و«جو كول».

فادى السيد ممثل مصرى بريطانى، ظهر في أول بطولة له عبر فيلم «My Brother the Devil»، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائى، ولفت إليه أنظار صناعة السينما الدولية، ليشارك بعد ذلك في مجموعة من الأعمال الدولية، أهمها مسلسلات «Penny Dreadful» للنجمة «إيفا جرين»، و«Class» المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير «Doctor Who»، ومسلسل «River» للممثل السويدى المعروف «ستيلان سكارسجارد».

وشارك في فيلم «A Private War» من بطولة «روزاموند بايك»، بالإضافة إلى الفيلم الدنماركى «Daniel» مع المخرج «نيلز أردين أوبلف»، كما شارك مؤخرًا في مسلسلى «Baghdad Central وLittle Birds».