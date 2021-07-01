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سمير كمونة: شقيق حسين الشحات سبب تراجع مستواه الفني

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سمير كمونة: شقيق حسين الشحات سبب تراجع مستواه الفني سمير كمونة: شقيق حسين الشحات سبب تراجع مستواه الفني

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هاجم سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تراجع مستواه الغني.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«حسين الشحات، بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة، وهذا بسبب تركيز اللاعب مع السوشيال ميديا».

وأضاف :«شقيق حسين الشحات، سبب أيضًا في تراجع مستوى اللاعب، لأنه دائمًا ما ينقل له انتقادات الجماهير له، وكل السلبيات التي تقال عنه في وسائل الإعلام والتي اكتب في الصحف، بالتأكيد كل هذا سيأخذ كثيرًا من تركيز اللاعب وهو ما يؤثر على مستواه الفني».

وتابع :«يجب على حسين الشحات، أن يركز في كرة القدم فقط، ولا ينشغل بأي أمور أخرى تأخذ من تركيزه».

المصرى اليوم

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