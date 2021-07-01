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قال الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، إن مبادرة حياة كريمة، تعكس عمق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمستقبل أفضل للدولة والشعب المصري، خاصة وأن التنمية عملية مستدامة وشاملة.

وأضاف بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مشكلة مصر في السنوات الماضية، أن مشاريع التنمية كانت تفتقد للشمول أو الاستدامة، موضحًا أن مصر بصدد عملية تنموية حقيقية تشمل الريف والمدينة، فضلًا عن أن إنها مستدامة تمتد لعقود متصلة.

وتابع أن الرئيس السيسي، يتعامل مع كل مشكلة تعامل جذري وشامل وممتد لحين القضاء عليها، فضلًا عن أن هناك تحدٍ كبير في التعامل مع الريف المصري الذي يشكل أكثر من 50 % من الشعب المصري، بخلاف إنه كان تدني مستوى التنمية في الريف سرًا مباشرًا للهجرة من الريف إلى المدينة، وهو ما يشكل ضغط على الموارد الموجودة بالمدينة ويفاقم الزحام والضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليها.

واختتم تصريحاته «الرئيس السيسي منذ جاء عام 2014 ولديه تصور متكامل للتعامل مع كافة المشاكل التي تعاني منها الدولة المصرية، وهو ما يتطلب شجاعة وجرأة ومثابرة، لأن هناك مشاكل مزمنة تعاني منها مصر منذ عقود، إلا أن السيسي غامر واقتحم هذه المجالات وهو تحدٍ كبير».