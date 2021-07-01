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الكهرباء تكشف حجم الزيادة في فواتير الكهرباء وموعد التطبيق

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الكهرباء تكشف حجم الزيادة في فواتير الكهرباء وموعد التطبيق الكهرباء تكشف حجم الزيادة في فواتير الكهرباء وموعد التطبيق

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت عن زيادة الكهرباء على مدى 5 سنوات، وتطبيق الزيادة الجديدة ابتداءً من شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن الزيادة لم تشمل كل الشرائح، فتسعيرة الكهرباء للصناعة لم تتغير، أو أسعار الكهرباء التجارية لم تتحرك.

وتابع «حمزة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أن زيادة الأسعار شملت من يستهلك حتى 1000 كيلو بمعدل 10 قروش للكيلو، والدعم ما زال موجودا حتى الآن، رغم الزيادة الجديدة.

ولفت إلى أن الشائعات التي تتحدث عن رفع تسعيرة الكهرباء للكيلو 4.25 جنيه أمر غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح قام بمد فترة تحريك الأسعار من سنتين لـ5 سنوات، حتى لا يشعر المواطن بالزيادة بصورة كبيرة، ولكي تستطيع الكهرباء تغطية التزاماتها، حتى لا تعود للوضع المظلم الذي كانت تعاني منه.

المصرى اليوم

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