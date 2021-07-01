رسائل إيهاب جلال للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري فى بطولة الدورى الممتاز.

بدأ المران بمحاضرة استمرت ١٠ دقائق طالب فيها إيهاب جلال، المدير الفني للفريق من اللاعبين، الاستمرار فى تقديم الاداء الجيد والنتائج المتميزة من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة ووضعه فى المكانة التى يستحقها.

بعد المحاضرة تم تقسيم الفريق لمجموعتين لزيادة التركيز والانسجام بين الفريق ، ثم قام حمد ابراهيم المدرب العام بقيادة الفريق فى بعض الوحدات البدنية وتدريبات التحرك بدون كرة.

وخلال المران كان هناك حديث مطول بين ايهاب جلال المدير الفنى وعبد الرحمن مجدى جناح الفريق العائد بعد غياب بسبب الاصابة، كما خاض الجزائري رضوان شريفي، تدريبات اضافية.

في حين خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة مصطفى كمال تألق فيها جميع الحراس.