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سمير كمونة: انتصارات وضعت الأهلي تحت ضغط

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سمير كمونة: انتصارات الزمالك وضعت الأهلي تحت ضغط سمير كمونة: انتصارات وضعت الأهلي تحت ضغط

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يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن إنتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي في مسابقة الدوري وضعت ضغوطات كبيرة على لاعبي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية باسمين عبدالعزيز :«انتصارات الزمالك الأخيرة وضعت الأهلي تحت ضغط كبير، حيث أصبح الفريق الأحمر مطالب بالفوز في المباريات المؤجلة المقبلة، حتى يستطيع المنافسة على لقب الدوري».

وأضاف :«ما يميز الزمالك في المباريات الماضية، أنه لا ينظر للمنافس، وكل ما يهمه هو تحقيق الفوز فقط»، مضيفًا :«عدم وجود ضغط في المباريات على لاعبي الزمالك، أثر بالايجاب على مستواهم الفني».

المصرى اليوم

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