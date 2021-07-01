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يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن إنتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مسابقة الدوري وضعت ضغوطات كبيرة على لاعبي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية باسمين عبدالعزيز :«انتصارات الزمالك الأخيرة وضعت الأهلي تحت ضغط كبير، حيث أصبح الفريق الأحمر مطالب بالفوز في المباريات المؤجلة المقبلة، حتى يستطيع المنافسة على لقب الدوري».

وأضاف :«ما يميز الزمالك في المباريات الماضية، أنه لا ينظر للمنافس، وكل ما يهمه هو تحقيق الفوز فقط»، مضيفًا :«عدم وجود ضغط في المباريات على لاعبي الزمالك، أثر بالايجاب على مستواهم الفني».