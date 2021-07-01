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"الشبانات" يبحث مع مدير شرطة الرياض أوجه التعاون مع "الأمر بالمعروف"

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زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات؛ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، حيث بحثا سبل التعاون ومد جسور الشراكة بين فرع الرئاسة العامة وشرطة المنطقة، بما يخدم الصالح العام، ويعزز العمل الميداني.

وأكد مدير عام شرطة المنطقة اللواء المطيري، أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بأهمية العمل على راحة وأمن المواطنين والمقيمين.

تأتي هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والتي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يساعد في إيصال رسالة الأمر بالمعروف على الوجه الشرعي الأكمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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