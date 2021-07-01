جمارك سفاجا تضبط 14 محاولة تهرب جمركي لعدد من الأسلحة والهواتف

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تمكّن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد شاذلي، القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 14 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والشيش والسجائر الإلكترونية وكمية من المكملات الغذائية والملابس، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الإشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة ب 14 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود 4 خنجر و20 مطواة مختلفة الأشكال والأحجام و19 شيشة الكترونية و31 سيجارة الكترونية و30 هاتف محمول ماركة آيفون وسامسونج نوت 10 و1856 شال صوف رجالي و2285 قطعة ملابس جاهزه جديده متنوعه و400 علبة برفان ماركات عالمية مختلفةً و1394 قطعة من مستحضرات التجميل المتنوعة و237 راوتر مقوي للشبكات و959 علبة مكمل غذائي و60 جركن مكمل غذائي سائل وجهاز إزالة الشعر بالليزر مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كلا من أحمد ممدوح، خالد عصمت، حماد على، احمد كمال، محمود حافظ مأمورى الحركة وشعبان الريس ومحمد حمدي، مشرفي الحركة، بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد وعبدالمنعم ثابت مدير التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و293 ألفًا و524 جنيهًا.

وقرر أحمد القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركي، وحررها ياسر عز العرب، بإدارة الشؤون القانونية.