رئيس «مدينة الأقصر»: تطوير ورفع كفاءة شارع المدينة المنورة

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتكثيف المرور والمتابعة الدورية للمشروعات الخدمية ومتابعة سير العمل بها والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وتحسين مستواها بما يليق بأهالي مدينة الأقصر .

حيث أجري العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر جولة ميدانية بالمرور على شارع المطافي القديم لمتابعة انتهاء أعمال الترميمات والمكلف بتنفيذها في أسرع وقت ممكن .

رافق «لطفي» خلال الجولة أحمد عبدالعزيز وناصر حسيب نواب حي وسط وقيامهم بتنفيذ تعليمات رئيس المدينة والتي تضمنت أعمال ترميم الارصفة واستكمال بلاط الانترلوك، وتثبيت ولاعات الكهرباء وأعمال اللحام بها، ودهان أكشاك الكهرباء بالإضافة إلى ترميم قواعد الأكشاك وغسيل الأسوار بالشارع، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال النظافة، وإعادة تنسيق الشارع بالمظهر الحضاري.

ومن ناحية أخرى تابع حسن خليدي تعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة بشأن أعمال رفع كفاءة الإنارة بشارع المدينة المنورة مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق مشيراً إلى أنه جاري تركيب ١٩ عامود إنارة (٢) كشاف ليد، وذلك لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.