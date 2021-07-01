وزير النقل الطريق الدائري سيصبح 7 حارات وكوبري المنيب 8

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير -وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام.

مضيفا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.