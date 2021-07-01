الأوقاف تعلن مواعيد اختبار خطباء المكافأة نظام الأجر مقابل العمل (تعرف عليها)

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أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، مواعيد اختبارات خطباء المكافأة «نظام الأجر مقابل عمل»، والتي سبق أن أعلنت عنها الوزارة. حيث تبدأ الاختبارات الأربعاء المقبل 7 يوليو الجاري، ولمدة 4 أيام .

ونقال «عبدالرازق»، على خطباء المكافأة الذين هم على بند التحسين من خريجي إحدى الكليات التالية: (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون «بشعبتيها»، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية «جميع اللغات ،»كلية التربية جامعة الأزهر «شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية- الفرنسية) الحضور إلى مسجد النور بالعباسية، وذلك على النحو التالي :

الأربعاء 7 / 7 / 2021م: مديريات (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء).

الخميس 8 / 7 / 2021م: (الجيزة)

السبت 10 / 7 / 2021م: (دمياط ومطروح ).

ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبا بالمكافأة، وعلى بند التحسين ولم تصدر منه أي مخالفة تستدعي عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل، وأن آخر مكافأة صرفها هي مكافأة شهر ( ....... / 2021 ) .

وسنعلن لاحقًا عن مواعيد باقي المحافظات .