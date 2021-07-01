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سيارات «كسح» تفرغ حمولتها من مياه الصرف الصحي بالطريق العام بإسنا جنوب الأقصر

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سيارات «كسح» تفرغ حمولتها من مياه الصرف الصحي بالطريق العام بإسنا جنوب الأقصر سيارات «كسح» تفرغ حمولتها من مياه الصرف الصحي بالطريق العام بإسنا جنوب الأقصر

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فوجئ أهالي مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بقيام سياراتين كسح بتفريغ حمولتها من مياه الصرف الصحي الأهلية بدون لوحات معدنية، في الطريق العام مابين كوبري النواصر وكوبري وابورات المطاعنة بدائرة مركز إسنا .

وقد عبر الأهالي عن استيائهم من هذا المشهد، المتكرر في تلك المنطقة، في ظل غياب الرقابة، وتقاعس المسئولين عن اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تلك السيارات التي تتسبب في تلوث الكثير من الشوارع وانتشار الأمراض .

وطالب أهالى المنطقة المسئولين بضرورة وضع حد لهذا الامر، والذي يتكرر بصفة مستمرة، وتوقيع أقصى العقوبات على أصحاب تلك سيارات الكسح، حتى يكونوا عبرة لغيرهم .

المصرى اليوم

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