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محافظ بورسعيد يستقبل وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان

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محافظ بورسعيد يستقبل وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان محافظ بورسعيد يستقبل وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان ،برئاسة دكتور أشرف زعلوك.. عضو النقابة العامة دكتور محمد خطاب.. عضو النقابة العامة، ودكتور ياسر عبدالعليم.. نقيب اطباء اسنان بورسعيد، ودكتورة نرمين مصيلحى.. المنسق الإعلامي للنقابة، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد .

ورحب «محافظ بورسعيد» بالوفد، وزيارته للمحافظة والذى تأتى في إطار التعاون مع المحافظة لدعم وتطوير قطاع طب الاسنان ببورسعيد، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنقابة الأسنان في بورسعيد .

وأكد «محافظ بورسعيد» على أن منظومة التأمين الصحى الشامل ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطن في جميع التخصصات الطبية، مثنيآ على دور الكوادر الشبابية من أطباء الأسنان ببورسعيد ومستواهم العملى والعلمى المتطور، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق مستوى طبى أفضل للمواطن بمحافظة بورسعيد يتماشى مع نظام التأمين الصحى الشامل الجديد الذي يحقق الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين .

المصرى اليوم

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