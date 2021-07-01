التصريح بدفن جثماني ضابط ومعاون شرطة لقيا مصرعهما بانقلاب سيارة بطريق رأس غارب

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قررت نيابة راس غارب باالبحر الاحمر التصريح بدفن جثماني ضابط ومعاون شرطة توفيا في انقلاب سيارة شرطة بطريق راس غارب الزعفرانة وطلب تحريات المباحث وندب مهندس فني لمعاينة السيارة فنيا.

كانا مقدم ومعاون شرطة من قوة مديرية امن البحر الاحمر لقيا مصرعهما أثر إنقلاب سيارة على طريق الزعفرانة أس غارب عند منطقة دير الأنبا بولا أثناء عملهم في مرافقة وتامين موكب محافظ البحر الأحمر خلال زيارته للمنطقة.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى رأس غارب والمصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج.

وتبين من التحقيقات الاولية مصرع الرائد سيد صادق ومعاون الشرطة احمد شيري كنا اصيب المجندين مصطفي ممدوح وأمير بطرس بإصابات متفرقة.