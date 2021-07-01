جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأفاد بيان لمصلحة الجمارك بأنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة اشتبه محمد محمود مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب أجنبي من أصل عربي اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، ىوتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى. وتمريرحقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك فأفاد بوجود عبوات دوائية تكرارية متماثلة. وبالعرض على عمرو عبدالعزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قرر تكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 509 شريط من عقار مسكن و50 عبوة دوائية أخرى بإجمالي 559 مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقائب.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 73 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي .