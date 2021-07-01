تيموشينكو: أوكرانيا ستخسر 72% من أراضيها بسبب القانون الجديد

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اعتبرت زعيمة حزب «باتكيفشينا – الوطن» الأوكراني يوليا تيموشينكو، أن بلادها ستخسر 72% من أراضيها بسبب قانون بيع الأراضي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وأشارت إلى أن «القانون الجديد سيسمح للبنوك ذات الاستثمارات الأجنبية بامتلاك الأراضي الزراعية واستغلالها ونهبها».

وقالت: «مع الأرض يسمح للبنوك بالتصرف مثل المخربين لإزالة الطبقة الخصبة من الأرض فيما الدولة مستبعدة تماما من استخدام تلك الأراضي، ومن أي رقابة بيئية... منذ الأول من يوليو، بدأت أوكرانيا خسارة 72% من أراضيها».

وأضافت: «القانون الجديد ينتهك ما لا يقل عن 22 مادة من الدستور الأوكراني ويحرم المزارعين من حق الاستخدام الدائم للأراضي الزراعية».

وتابعت: «سنذكر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وفريقه ببيع أرض البلاد».

ووصفت تيموشينكو توقيت القرار بأنه «وقت مأساوي»، مشيرة إلى أنه «سمح للبنوك الأجنبية بامتلاك أراض زراعية في مقاطعة نيزاليزنايا وإزالة التربة الخصبة دون إذن».