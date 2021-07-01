خالد جلال يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة المصري

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أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

في حراسة المرمى: احمد السعدني ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: عاصم صلاح وأحمد ياسين ومحمد دبش ومحمد كوفي وامير مدحت واسامة ابراهيم ومحمد مصطفى ميدو ومحمد مجدي.

خط الوسط: حسام الصانع ومحمد حامد ومحمد فخري ومحمد فتحي ومعروف يوسف ومحمد مثناني ومحمد عصاموموسي دياوارا وكريم بامبو وعلي صابر.

خط الهجوم: فادي فريد وأحمد على وأحمد شرويدة.