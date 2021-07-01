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تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في بني سويف ()

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تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في بني سويف (فيديو) تفاصيل مشروعات «حياة كريمة» في بني سويف ()

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رصدت قناة صدى البلد تفاصيل حياة كريمة في بني سويف، للمشروعات الخدمية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقال مراسل القناة هاني رسلان انّ المحافظة دخل منها مركزين في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهما مركزي ناصر وببا، حيث بدأ تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وإصلاح مشكلات الكهرباء، وحل أزمة قلة عدد المدارس التعليمية، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تعاني كثيرًا في الأوقات السابقة وجاء الوقت كي تأخذ حقها.

وأضاف «النحاس» خلال برنامج «على مسئوليتي» مع لإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أنّ المنشئات التعليمية شهدت تطورًا كبيرًا، وتم تغذية القرى بالمدارس الكافية لسد احتياجات المواطنين، من خلال مجمع الخدمات في قرية الرياض، مشيرًا إلى أن التعليمات الرئاسية حددت فترة وجيزة لا تتخطي 8 أشهر لإنجاز المشروعات الخدمية في القرى.

ومن جانبه أشار على يوسف، رئيس مركز ناصر ببني سويف، إلى كم المعاناة التي كانت تحيط بأهل القرية قبل إعلان مبادرة حياة كريمة، حيث بدأ العمل على قدم وساق، موجهًا الشكر للرئيس على مبادرته لتحسين الأوضاع لأهل القرى والأرياف.

ولفت رئيس مركز ناصر، إلى أنّ مشروعات الصرف الصحي كانت مطلب ملح من أهل القرية والآن أصبحت حقيقة على أرض الواقع، بجانب خدمات المياه التي تم تدعيمها.

وقال المهندس ياسر عبدالصمد استشاري، هيئة الأبنية التعليمية، إن مشروع مجمع الخدمات، يشمل 3 مدارس لتلبية كافة الاحتياجات التعليمية، مشيرًا إلى أن المجمع سيأتي في قلب القرية، وسينتهي خلال 3 أشهر أو قبلها.

المصرى اليوم

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