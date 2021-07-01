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أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم.

ويخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، مما تسبب في ابتعاده عن التدريبات الجماعية والمباريات في الفترة الماضية.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.