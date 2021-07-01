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محمد صلاح يطلق ألبوما غنائيا.. ومي كساب: «تستاهل خير الدنيا»

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محمد صلاح يطلق ألبوما غنائيا.. ومي كساب: «تستاهل خير الدنيا» محمد صلاح يطلق ألبوما غنائيا.. ومي كساب: «تستاهل خير الدنيا»

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أعلنت الفنانة مي كساب استعداد زوجها المغني الشعبي «أوكا» إلى إطلاق ألبومه الغنائي 2021 عما قريب.

وقالت عبر تغريدة بـ «تويتر»: «بصراحة شديدة جدا جدا ومش عشان جوزي أنا بأقول الحق أوكا شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدا في كل حاجه».

وتابعت: «بإذن الله تتبسطو قريبا جدا ألبوم محمد صلاح 2021، ملحوظة اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنية دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا».

واستكملت عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «دا تشويق مش حرق الحمدلله سلمنا ألبوم أوكا الجديد الألبوم تعب شهور ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله جمهورنا الحبيب شكرًا على الدعم والحب اللي بتغمرونا بيه طول الوقت بنحبكم أكثر».

المصرى اليوم

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