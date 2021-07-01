روضة معهد همام الأزهرى بالإسكندرية تحصل على «الاعتماد» (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الخميس، حصول روضة معهد همام عبدالجواد على الجودة والاعتماد، من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، وبذلك يصبح عدد الروضات المعتمدة خلال العام الدراسي 2019 / 2020، 4 روضات، هي جمال زين الدين النموذجي، ومحرم النموذجي، وأبوقير وحمام عبدالجواد.

وهنأ رئيس الإدارة المركزية، إدارة الجودة، وأعضاء الدعم الفني، وإدارة التعليم النموذجي، وإدارة رياض الأطفال، وجميع العاملين بالروضات الاربعة المعتمدة؛ لما بذلوه من جهد حتى تحصل الروضات على الاعتماد.

وقال رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، أن 13 معهدأً ازهريا حصلت على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، مشيرا إلى أن المعاهد الـ13 استوفت كافة المعايير والبنود التي يتطلبها الحصول على الشهادة من الهيئة، فضلا عن قيام المنطقة بتجهيز ملفات يتم فحصها حاليا من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، تخص 5 معاهد تمهيداً للموافقة عليها ومنحها شهادة رسمية.

حصول روضة همام عبد الجواد فى الاسكندرية على الجودة والاعتماد .. والحصيلة ترتفع لـ4 (صور)

[image:2]

[image:3]