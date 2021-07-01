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التفتيش الصيدلي بأسوان يضبط كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة

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التفتيش الصيدلي بأسوان يضبط كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة التفتيش الصيدلي بأسوان يضبط كميات من الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة وغير المسجلة

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بأسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسوان، حملة مكبرة ضد أماكن بيع وتجارة الأدوية والمنشطات الجنسية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها بالبلاد، وذلك خلال حملات مكبرة على مدينة أبوسمبل السياحية بأقصي صعيد .

وتم خلال الحملة المرور على صيدلية وأربعة محلات عطارة، وتم ضبط 12 الف وحدة متنوعة شملت منشطات جنسية وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، بالإضافة لأدوية محظور تداولها بالبلاد، وأيضا ضبط ( 42 ) علبة أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع.

و قُدرت قيمة المضبوطات بربع مليون جنية تقريبا، وتحرر محاضر بالمخالفات وأُحيلت للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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