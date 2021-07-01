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ختام فعاليات «كرنفال الغردقة» للفنون والنحت

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ختام فعاليات «كرنفال الغردقة» للفنون والنحت ختام فعاليات «كرنفال الغردقة» للفنون والنحت

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اختتم كرنفال الغردقة للفنون الدولي الرابع، الخميس، عرض الأعمال المشاركة بمنطقة الممشى السياحي.

وطالب الفنانون المشاركون في «كرنفال الغردقة» الدولي للفنون والنحت مسؤولي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بوضع المهرجان سنويا على أجندة التنشيط السياحي وذلك بعد تحقيقه مشاركات كبيرة من فنانين من نحو ١٥ دولة أجنبية وأصبح من أهم الفاعليات الفنية التي تقام بمنطقة الممشي السياحي بمدينة الغرقة.

وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم الكرنفال أن الكرنفال اصبح يجذب العديد من الفنانيين التشكليليين من مختلف الدول وبالرغم من جائحة والصعوبات في السفر بين الدول إلا أنه تم تنظيم الكرنفال العام الماضي والحالي.

وأشار «حميدة» إلى أن إقامة فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان تمت مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المهرجانات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

وششارك في الكرنفال عدد من مشاهير الفن التشكيلى في و15 دولة أجنبية من بينها ألمانيا، وروسيا، وإيطاليا، وألبانيا، والسعودية، وسوريا، وأوكرانيا، ومقدونيا، والأردن، وبلجيكا، ودول أخرى، بالإضافة إلى وفد كبير من الفنانين التشكيليين من من أساتذة الأكاديميات الفنية بمدن مختلفة في روسيا.

وضم الكرنفال ورشا للفنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة، بالممشى السياحى.

المصرى اليوم

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