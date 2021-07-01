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في إطار حملة «اتحضر للأخضر» وتحت رعاية وزارة البيئة، يقوم بطل مصر في التجديف المهندس حاتم قنديل برحلة تجديف بمجرى نهر النيل بدءا من اسوان وصولا إلى رأس البر بدمياط، وقد بدأ البطل حاتم قنديل مشواره في تحطيم رقم قياسى في موسوعة جينيس بالتجديف من أسوان لدمياط عبر نهر النيل، وتهدف الرحلة للترويج للمبادرة الرئاسية أتحضر للاخضر لرفع الوعى البيئى، وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نهر النيل ونشر الوعي بذلك والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتوفير الحماية ومرافقة البطل المصري وفريق عمله والتأمين حتي نهاية رحلته بدمياط من خلال مديريه امن الدقهليه وشرطه البيئه والمسطحات بالدقهليه ودمياط ،وقد قام الفرع الإقليمي بالمنصورة بتنسيق مع الجهات المعنية وايضا مع الادارة العامه لحمايه نهر النيل، ووكيل وزارة الرى بالدقهليه وذلك لتتفيذ حملات تنظيف مجري النيل باستخدام الحفارات لازاله الحشائش وورد النيل الموجود بالمجرى الملاحي لنهر النيل، وقد تم نزول عدد 18 حفار في نطاق الدقهليه ودمياط أثناء رحلة البطل المصرى.

وأكدت وزيرة البيئة بأنه جارى التنسيق مع البطل المصرى وفريق عمله لتنفيذ حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل من المخلفات بدءا من السد وحتى المصب، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تبنى افكار الشباب ومساعدتهم على تحقيقها وتقديم دعم حقيقي وعمل مشترك لمساعدتهم على تطوير بلدهم والحفاظ على مواردها لحياة افضل لهم وللاجيال القادمة.

ووجه البطل حاتم قنديل الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعمها ومساندتها له في تذليل العقبات أثناء رحلته وجهودها في حماية نهر النيل من التلوث وحملات التوعية التي تقوم بها الوزارة من أجل الحفاظ عليه وتنظيفه.