الجيزة: رفع 700 حالة إشغال من الدقي والعجوزة والهرم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملات لرفع الاشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين مساء أمس وصباح اليوم الخميس بأحياء الهرم والعجوزة والدقي وجنوب في إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفه دوريه بنطاق الأحياء لتحقيق الانضباط ورفع التعديات من حرم الطريق العام.

وانطلاقا من ذلك قام حي الهرم برفع ٤٠٠ حالة إشغال من شوارع المريوطية فيصل والجمعية والملك فيصل الرئيسي والشهيد احمد حمدي والمنشية الرئيسي والمريوطية واللبيني فيصل شملت الحالات المضبوطة كراسي وشيش واستاندات للمعروضات وعربه فول وتروسيكل بنزين.

كما شن حي الدقي حملة على شوارع الأنصار والمروة ومحي الدين أبوالعز وشارع السودان، أسفرت عن تحرير عدد ٧ محاضر اشغال للطريق العام ورفع ١٦٦ إشغال.

وقام حي العجوزة بتنفيذ حملة على المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمواطنين بالإضافة إلى رفع الإشغالات الصباحية والمسائية بنطاق قطاع عجوزة (١) و(٢) وارض اللواء

كما قام حي جنوب بتنفيذ حملات على ميدان الجيزة ومتفرعاته وشوارع البحر الأعظم وربيع الجيزى ومصطفي المنيب وميدان المنيب اسفرت عن رفع الاشغالات للمقاهي والمحال.