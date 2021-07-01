محافظ شمال سيناء يعتمد تنسيق القبول بالتعليم الثانوي

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اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، درجات تنسيق القبول في مدارس التعليم الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/2021.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تحديد مجموع درجات 220 درجة للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام على مستوى إدارات العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بالدورين الأول والثاني.

أضاف رضوان، أنه بالنسبة للثانوي العام الخاص يتم القبول بمدرسة العربي الخاصة من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة للعام 2020 / 2021 بمجموع درجات 175 درجة في الدورين الأول والثاني.

وأشار إلى أنه بالنسبة للثانوي العام «الخدمات» تم فتح القبول بمدرستي الشهيد عمرو شكري الثانوية والشهيد احمد عسكر الثانوية بنات من الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة بمجموع 175 درجة في الدورين الأول والثاني.

ولفت إلى تحديد درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني «صناعي – تجارى – فندقي – زراعي»، كما هو مبين بالجدول:

درجات تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام والفني بشمال سيناء

وأوضح رضوان إلى بدء التقديم في جميع المدارس على مستوى المحافظة اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 4 يوليه الجاري ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر أغسطس المقبل، على أن تقوم المديرية بوضع آليات وقواعد القبول وتوزيعها على جميع الإدارات للتنفيذ ومتابعة تنفيذها بكل دقة وعناية، وأن تقوم المديرية بإجراء التعديل في مجموع القبول بكل نوعية من نوعيات التعليم وفقا لموقف القبول من حيث الأعداد التي تم قبولها بكل نوعية، وإعادة العرض على المحافظ عند إجراء أي تعديل في مجموع القبول .