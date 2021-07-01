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محافظ بورسعيد يتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات

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محافظ بورسعيد يتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات محافظ بورسعيد يتفقد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، سير العمل بخطوط الإنتاج بمصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، رافقه خلالها ابراهيم جودة رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات.

واستعرض محافظ بورسعيد آخر مستجدات العمل بخطوط إنتاج إطارات السيارات، مشيدا بكفاءة العمل وجودة الإنتاج الذي يتميز به مصنع إنتاج إطارات السيارات والذى يعد من الكيانات الصناعية الرائدة في الشرق الأوسط.

وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع يشهد معدلات عالية من الإنتاج والتصدير حاليا، وأصبح يصدر إلى 7 دول، تونس والمغرب والسودان والعراق وليبيا وتركيا وعدد آخر من الدول مما يساهم في دعم الاقتصاد ورفع اسم عاليًا، ويفتح أسواقًا مصريًا في البلاد الأوروبية، مؤكدًا أنه يعد واحدا من المشروعات العملاقة التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا نظرًا لكونه مصمما على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية والصناعية، ويوفر أعلى درجة من الأمان والراحة للعاملين داخله، والمقام على مقاييس عالمية، ويوفر كل سبل الراحة للعاملين وتحقيق أعلى درجات من السلامة والإجراءات الاحترازية ويستمر في تحقيق أعلى معدلات إنتاجية ويصدر للعديد من الدول بالشرق الأوسط والذى يمثل إضافة صناعية كبرى بمحافظة بورسعيد.

المصرى اليوم

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