محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ومتابعة الأعمال الجارية، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، ودكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات والشركات المنفذة للأعمال.

وأطلع المحافظ على حجم ومعدلات الأعمال التي تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء، مستمعًا لشرح تفصيلي من الجهات المختصة عن تفاصيل ومعدلات العمل، والذي وصل لمراحل متقدمة في مختلف الاتجاهات التي تشهد تطوير بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى، ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة، مشددًا على التنسيق بين كل الجهات لضمان سرعة إنجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيًا مع أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي على كل الأصعدة.

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحى وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحي وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلي بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، حيث أوضح المحافظ أن حي الضواحي حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين في محافظة بورسعيد.