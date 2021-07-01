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ندوة عن الفاتورة الإلكترونية لغير العاملين بمأمورية الضرائب في الغردقة

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ندوة عن الفاتورة الإلكترونية لغير العاملين بمأمورية الضرائب في الغردقة ندوة عن الفاتورة الإلكترونية لغير العاملين بمأمورية الضرائب في الغردقة

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نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة البحر الأحمر بالاشتراك مع مأمورية الضرائب وضرائب القيمة المضافة، تحت قيادة حسام يونس، رئيس مأمورية الضرائب، ومحمد عيسي، مدير منطقة البحر الأحمر، ندوة تحت مسمى «الفاتورة الإلكترونية» لغير العاملين بمأمورية الضرائب من محاسبين قانونيين وتجار وذلك بمقر الغرفة اليوم الخميس.

وحاضر الندوة الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية.

وقام بعض التجار والمحاسبين القانونيين بتوجيه بعض الأسئلة لرئيس الغرفة الدكتور المحاضر لتوضيح بعض النقاط وقام الدكتور محسن التجار بالرد التفصيلي عن كل الأسئلة.

المصرى اليوم

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