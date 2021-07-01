مد فترة التحويل للإسكان الشعبي في كفر الشيخ

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صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، عن مقابلة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومخاطبته بإرجاء التحويل الإجباري لمدينة كفرالشيخ، حتى يتسنى للجهات المختصة إنهاء التنسيقات اللازمة في هذا الشأن، وتم التوافق على إرجاء التحويل الإجباري لمحافظة كفر الشيخ حتى نهاية العام 2021، وسيتم موافاتكم ببيان من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص التحويل الإجباري للمحافظة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبناء بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة كفرالشيخ، لتقديم كل أشكال الدعم لخدمة أهالينا بالمحافظة.

وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، عن إعلان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة تقديم طلبات التحويل للحاجزين بجميع المحافظات ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 18 يوليو الجارى، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم الطلبات أمس الأربعاء 30 يونيو 2021.

وفي بيان؛ أوضح الوزير أن مد فترة تقديم طلبات التحويل جاء استجابة لرغبات المواطنين، ومنح فرصة لأكبر عدد منهم للتحويل وذلك للحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن «الكراسة الحمراء / مراحل التشطيب – الكراسة الزرقاء / تحت الإنشاء»- الإعلان التاسع- الإعلان الـ11- الإعلان الـ12- الإعلان الـ13- الإسكان القومي من 2005: 2009- النقابات «محدودي الدخل»)، وذلك للتحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، حيث يشترط لقبول التحويل عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز، أو سبق التخصيص له، أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.