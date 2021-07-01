بعد واقعة التحرش بعاملة نظافة.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير ملابس جديدة لحمايتهم

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الخميس، اجتماعاً مع أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء أحياء المدينة، لبحث آليات الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، ورفع كافة الاشغالات والمخلفات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، اإنه تم خلال الاجتماع استعراض آليات العمل داخل مجلس مدينة الفيوم والأحياء، للارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى متابعة أعمال التجميل والتطوير والترميم والصيانة التي تتم ببعض الشوارع والميادين داخل مدينة الفيوم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استمع من رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء، لشرحٍ وافٍ عن عدد عمال النظافة والسائقين، وحالة معدات النظافة، وآليات ونوبتجيات العمل، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات، وكذا توزيع السائقين والعمال على مجلس المدينة والأحياء بشكل دوري، مع الصيانة المستمرة لمعدات النظافة، لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق كونها عاصمة المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم بدراسة إمكانية إشراك بعض مؤسسات المجتمع المدنى، والمجموعات الشبابية، للعمل بجانب الأجهزة التنفيذية في منظومة النظافة، وذلك من خلال الجمع المنزلى تحت إشراف المحافظة، مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات للعمل من خلال فريق واحد، للارتقاء بقطاع النظافة والتجميل بشتى أنحاء المحافظة.

كما وجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتوفير أطقم وملابس جديدة ومهمات وقاية للعاملين بقطاع النظافة على مستوى مدينة الفيوم، وذلك كإجراء احترازي لحمايتهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم.

وشدد المحافظ على استمرار متابعة إلتزام أصحاب المقاهي وكافة المحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، لافتاً إلى الااستفادة القصوى من الأماكن المفتوحة وغير المستغلة في إقامة مشروعات للشباب، كسيارات المشروبات والمأكولات السريعة المتنقلة، مع الحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

كما وجه «الأنصاري» بحصر كافة الشوارع داخل مدينة الفيوم التي انتشرت بها ظاهرة قيادة المركبات بسرعة زائدة خاصة في الفترات المتأخرة من الليل، لعمل مطبات صناعية بتلك الشوارع لمنع وقوع الحوادث وحرصاً على سلامة وأرواح المواطنين.