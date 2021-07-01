157 مليون و840 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو

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بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة -برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان- خلال شهر يونيو 2021 عدد 222 حاوية دخان خام وارد بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 15 ألف 12 طرد وبوزن إجمالي 3036 طن 39 كيلوجرام، تم الإفراج عن عدد 124 شهادة سحب جزئية من جمارك الدخان بالقاهرة بعدد 11 ألف و487 طرد بوزن إجمالي 2381 طن و195 كيلو جرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو 18 مليون و170 ألف و463 جنيهاً .

بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال شهر يونيو الماضي 127 مليون 185 ألف 432 جنيهاً وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و352 ألف 751 جنيهاً وإجمالي رسم الموارد المالية للدولة 3 مليون و347 ألف و541 جنيها .

وبلغت الرسـوم المحصلة لحساب غـرفة الأدخنة 676 ألف و376 جنيها والمصاريف الإدارية ودمغة تنمية والدمغـة النسبية والنوعية والغرامات وضريبة المهن الحرة المحصلة 8 ألاف و254 جنيها .

و بذلك يكون إجـمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى 157 مليون و840 ألف و88 جنيه .

وفى جانب آخر تم تصدير مشمول 9 شهادات صادر من جمرك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو 2021 بقيمة إجمالية بلغت 6 مليون و993 ألف و829 جنيها.