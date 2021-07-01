بحر من اللافندر يغمر إيطاليا.. ماذا تعرف عن «سلاسان جيوفاني» ؟ (صور)

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بينما تشهد معظم بلدان العالم، موجة حارة، أغرق بحر من زهور اللافندر، مقاطعة «سلا سان جيوفاني» الواقعة شمالي إقليم ميلانوفي إيطاليا.

وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية تشتهر مقاطعة «سلا سان جيوفاني» الريفية الصغيرة الواقعة بالقرب من مدينة كونيو الإيطالية، بالحقول البنفسجية لأزهار لافندر، مما يجعلها مقصدًا لمحبي سياحة الطبيعة والتصوير الجغرافي على الصعيدين الداخلي والخارجية.

بحر من اللافندر يغرق مدينة إيطالية .. ماذا تعرف عن المدينة البنفسجية ؟

وحسب موقع «itinari» الإيطالي تعد سلا سان جيوفاني Sale San Giovanni أحد اشهر المقاطعات بإيطاليا؛ فالمقاطعة الريفية الصغيرة التي امتدت اسمها من كنيسة أبرشية «San Giovanni Battista» التي يعود تاريخها إلى عام 1000 والتي جرى بناؤها على الطراز اللومباردي الروماني فوق معبدوثني تعد أحد أبرز المعالم السياحسة في العالم؛ نظرًا لطبيعتها الخلابة المغمورة بصفوف طويلة من نباتات اللافندر.

بحر من اللافندر يغرق مدينة إيطالية .. ماذا تعرف عن المدينة البنفسجية ؟

ومع حلول فصل الصيف من كل عام تمتد رائحة حقول اللافندر لعشرات الكيلومترات في المقاطعة لا سيما في الفترة بين منتصف يونيو ونهاية يوليو؛ إذ تزدهر التلال بألوان تتراوح من النيلي إلى الأزرق، إلى البنفسجي، إلى الأرجواني- مما يجعل المقاطعة مقصدًا سياحيًا لمحبي الطبيعة والتصوير الفوتوغرافي.

بحر من اللافندر يغرق مدينة إيطالية .. ماذا تعرف عن المدينة البنفسجية ؟

لدى المقاطعة البنفسجية لا يمكن للزوار الوصول إلى الطرق المؤدية إلى حقول الخزامى«اللافندر» إلا سيرًا على الأقدام. ويبلغ طول المسار الكامل بين المحاصيل حوالي 7 كيلومترات وتستغرق رحلالت السير به حوالي ساعتين ونصف.

بحر من اللافندر يغرق مدينة إيطاليا .. ماذا تعرف عن المدينة البنفسجية ؟

بحر من اللافندر يغرق مدينة إيطاليا .. ماذا تعرف عن المدينة البنفسجية ؟