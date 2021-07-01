إكرامي ينتقد أداء الأهلي .. ويؤكد : «الدوري بتاعنا»

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انتقد اكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق الأداء الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في المباريات الأخيرة.

وقال اكرامي الشحات، في تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورتس اليوم :«أداء الأهلي في المباريات الأخيرة (كويس)، ولكن هذا ليس الأداء الذي ننتظره من الفريق الأحمر، الكرة الحلوة اللي متعودين عليها لم نراها حتى الأن».

وأضاف :«الأهم أن الفريق يحقق الفوز في المباريات، وانشاءالله يفوز ببطولة افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، ليحقق إنجاز كبير لم يحققه أي فريق من قبل»، مشيرًا :"من الصعب المقارنة بين السويسري رينيه فايبر، المدير الفني السابق للأهلي والجنوب افريقي بيتسو موسيماني، كل مدرب يقود الفريق في ظروف مختلفة».

وأشار :«مباراة الأهلي مع بيراميدز صعبة للغاية، وأتمنى فوز الفريق الأحمر بالمباراة»، مضيفًا :«الدوري بتاعنا والبطولة محسومة للأهلي».