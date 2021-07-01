حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال اليوم بمقر النادى بسابا باشا.

ومن جانبه، قال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، إن الحملة بالتعاون مع مديرية الصحة لتسهيل تطعيم أبناء المهندسين داخل مقر النادى وتستمر حتى الرابعة عصرا.

وأضاف «الكسار» أن نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على إستضافة كافة الحملات القومية التي تنظمها وزارة الصحة لتسهيل الاستفادة بها للمهندسين وأسرهم وجاري التنسيق أيضا مع وزارة الصحة لتوفير لقاح الكورونا بمقر النادي في اقرب وقت ممكن.

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..حملة للتطعيم ضد شلل الاطفال في نادى المهندسين بالإسكندرية