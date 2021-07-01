استخراج «لمبة فانوس رمضان» من حلق طفل في مستشفى بني سويف

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استخرج فريق طبي مكون من قسم الأنف والأذن والجراحة في مستشفى بنى سويف الجامعى، الخميس، (لمبة فانوس رمضان) ذات حواف متعرجة من حلق لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

وقالت أسرة الطفل إنه كان يلهو بفانوس رمضان، واستخرج لمبته ووضعها في حلقه، وبلعها، ووقفت في القصبة الهوائية، مشيرة إلى أنه شعر بألم وضيق شديد في التنفس، ودخل في نوبة بكاء مستمر.

وأفاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بأن المستشفى الجامعى استقبل الطفل، البالغ عمره 5 سنوات ويدعى احمد طه حسن ،من قرية ابشنا بمركز بنى سويف بعد ابتلاعه «لمبة فانوس» استقر في القصبة الهوئية.

وأضاف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعى أنه «على الرغم من أن العملات المعدنية من أكثر الأجسام الغريبة ابتلاعاً من الأطفال، تأتي البطاريات واللمبات والمغناطيسات في المرتبتين الثانية والثالثة وهما تشكلان خطراً كبيراً بسبب ما قد يلحق بالجهاز التنفسى من إصابات»، مشيراً إلى ان حالة الطفل غير مستقرة وموجود في العناية المركزه بعد استخراج اللمبة من القصبة الهوائية.