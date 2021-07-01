"روساتوم" تشارك بكتابين حول العلوم والتكنولوجيا النووية بمعرض الكتاب

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تعرض شركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية المسؤولة عن تنفيذ مشروع بناء محطة «الضبعة» النووية في مصر، كتابين في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام في فترة 30 يونيو – 15 يوليو من العام 2021.

ويتحدث الكتاب الأول المعنون «الأبجدية النووية» بلغة مبسطة وواضحة للأطفال عن أساسيات الفيزياء النووية وعن الذرات والطاقة النووية والإشعاع النووي وتصميم المفاعلات النووية ومبادئ تشغيل المحطات الطاقة النووية.

أما الكتاب الآخر فهو يحمل عنوان «المهن في القطاع النووي» ويسلط الضوء على تنوع التخصصات في القطاع النووية ومساهمتها في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة. والكتاب من شأنه اطلاع الطلاب الذين يختارون مسارهم المهني المستقبلي على المجالات التي يكثر فيها الطلب على المتخصصين في مجال التقنيات النووية بما في ذلك توليد الطاقة والطب والزراعة وعلم الآثار وغيرها.

وقال غريغوري سوسنين نائب رئيس شركة «آتوم ستروي إكسبورت» مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة المصرية للطاقة النووية: «تولي روساتوم اهتماما خاصا للعمل مع مواطني الدول التي تنشط فيها. يشرفنا أن نشارك في أعرق معرض عربي دولي للكتاب الذي رسخ مكانته بين محبي الكتاب والمحترفين في مجال النشر. نتمنى أن يساهم كتابانا في تعزيز معرفة المصريين بأهمية الطاقة النووية في تنمية بلادهم ونأمل بأن يفتحان آفاقا مهنية جديدة لطلاب المدارس والشباب المصريين في القطاع النووي».

تشارك «روساتوم» في معرض القاهرة الدولي للكتاب-2021 بالتعاون مع دار النشر «كتبنا» التي سيعرض ضمن جناحها في المعرض كلا الكتابين لـ«روساتوم». يقع جناح «كتبنا» في القاعة 1 تحت رقم B21.